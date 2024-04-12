الفنان كريم إيهاب عن كواليس مسلسل صدفة: أسرية مليئة بالحب

شارك الفنان الشاب كريم إيهاب في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، حيث قدم دور أحد الطلاب بالمدرسة التي تعمل بها «صدفة».

وأعرب الفنان كريم إيهاب عن سعادته بخوضه هذه التجربة في الماراثون الرمضاني، موضحاً بانها فرصة جيدة له.

كريم إيهاب: سعيد بالمشاركة في موسم دراما رمضان

وتحدث كريم إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أول تجربة له في الموسم الرمضاني 2024، كاشفاً عن أن هذا الموسم من أول المواسم التي يشارك بها في شهر رمضان، وتعتبر هذه التجربة من أكثر التجارب التي أمتعته خاصةً ـن شهر رمضان من الأشهر الذي تزداد فيها نسب المشاهدة، لذا يستطيع الممثل أن يثبت قدراته خلال هذا الشهر.

كواليس العمل في مسلسل صدفة

وتحدث الفنان الشاب عن الكواليس داخل المسلسل، موضحاً أنها كانت مليئة بكثير من الضحك، كما أن الأجواء كانت عائلية وبها كثير من التعاون والتشجيع بين فريق العمل، وكشف عن الصداقات التي اكتسبها من هذا العمل.

وذكر «إيهاب»، أنه سعيد بردود أفعال الجمهور، وسعيد أيضًا بترشيحه لهذ العمل عن طريق الفنانة ريهام حجاج.