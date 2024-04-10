أحمد أبو زيد: جريمة القتل أصعب مشهد قدمته في مسلسل صدفة

ظهر الفنان أحمد أبوزيد بشخصية «صلاح» الملقب بـ«صاصا»، في مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وهو طالب بكلية التربية الرياضية يحلم بمشروع جيم وسيارة.

وكشف أبوزيد عن بعض الكواليس داخل العمل، معربا عن سعادته بها وبالمشاركة إلى جانب الفنانة ريهام حجاج ورحاب الجمل.

أحمد أبوزيد عن مشاركته في مسلسل صدفة

وقال أبوزيد في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل صدفة بهذا الدور المميز، وسعيد جداً بردود الفعل التي تلقاها على دوره في المسلسل، وبالأخص في مشهد الطعن بالمطواة الذي أخذ منه مجهوداً كبيراً.

وعن ردود الفعل التي تلقاها الفنان الشاب حول الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة، قال إنها كانت جيدة للغاية، بعد ظهور «صلاح» الشهير بـ«صاصا» في حفل «صدفة» بمنزلها الجديد.

كواليس العمل بينهم في مسلسل صدفة

وحرص على ذكر بعض الكواليس داخل العمل التي كانت تحمل الكثير من الضحك الأجواء العائلية على حد قوله، موضحًا أن الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل صدفة لم تشبهه على الإطلاق.