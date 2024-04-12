أفلام عيد الفطر 2024.. كريم عفيفي يكشف تفاصيل مشاركته في «عالماشي»

أبدى الفنان كريم عفيفي سعادته بردود الأفعال الأولية حول فيلمه الجديد «عالماشي»، والذي ينافس به فى موسم أفلام عيد الفطر 2024، مع الفنان علي ربيع، لافتًا إلى أن صداقتهما الطويلة انعكست على أدائهما في الفيلم، خاصة أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي.

تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم «عالماشي»

وأضاف «عفيفي»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم استغرق وقتا طويلا فى التحضيرات والكتابة حتى تم التوصل لأفضل نسخة، والبدء فى تصويره، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية «ايشة»، وهو الصديق المقرب لشخصية «هادي، والتي يجسدها الفنان علي ربيع، حيث يلجأ اليه لحل مشكلاته بشكل مستمر، واصفًا شخصيته بأحداث الفيلم أنها العقل المُدبر.

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث فيلم «عالماشي» فى إطار كوميدي حول شخص يعيش حياة مستقرة هادئة، وبعد فترة يصاب بمرض نادر يوجب عليه الحركة بشكل مستمر حتى لا يفقد حياته، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدي.

فيلم «عالماشي» من بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وآية سماحة، وعبدالله مشرف، وآخرين، والعمل من إخراج محمد حمدي الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.