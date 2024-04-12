كريم إيهاب عن مشاركته لشقيقته «نور» في مسلسل صدفة: دعمتني كثيرا (صور)

أبدى الفنان الشاب كريم إيهاب سعادته بمشاركته لشقيقته «نور» في مسلسل صدفة، والتي سبقته إلى مجال الفن منذ عدة سنوات.

وأشار كريم إيهاب، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن شقيقته نور كثيرًا ما كانت تشجعه على خوض تجربة التمثيل لإيمانها الشديد بموهبته، مؤكدًا أن وجوده في مسلسل صدفة إلى جانب شقيقته جعله يشعر باطمئنان وراحة كبيرة.

شقيقة كريم إيهاب تقدم له الدعم

وقال كريم إيهاب إنه يشعر بأنه محظوظ لتواجده في موسم مسلسلات رمضان 2024، وحصوله على الدعم من جميع أفراد عائلته وأصدقائه، خصوصًا نور إيهاب التي تعلّم منها الكثير نظرًا لتواجدهما مع بعضهما البعض في لوكيشن التصوير لفترات طويلة، والعمل على قراءة السيناريو سويًا، والوقوف على كثير من التفاصيل الخاصة بالشخصية.

وأوضح الفنان الشاب، أن ذهابه مع شقيقته إلى لوكيشن التصوير من الأشياء التي أفادته وساعدته في تجربة التمثيل، وجعلته على دراية ببعض الأشياء المهمة، الأمر الذي جعله لا يخاف كثيرًا من فكرة الوقوف أمام الكاميرات.

نور إيهاب تشارك شقيقها في مسلسل صدفة

أما عن الكواليس داخل مسلسل صدفة، قال إنه سعيد بهذه التجربة لأنه خرج منها بعدد من الأصدقاء، فضلًا عن تعرف الجمهور عليه، خصوصًا أن ريهام حجاج كثيرًا ما تحظى بنسب مشاهدة عالية في ماراثون دراما رمضان.