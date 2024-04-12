شركة أمريكية تقرر طرح بديل للقهوة من بذور الجوافة.. ما السبب؟

مع التزايد الكبير من مخاوف التغيرات المناخية، التي أجبرت العديد من الدول لإعادة التدوير، وتقديم بدائل أكثر استدامة للحفاظ على البيئة، قررت سلسلة متاجر «بلوستون لين» البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة، العزم في بيع قهوة اسبريسو مصنوعة من بذور التمر والجوافة ودوار الشمس، وهي أكثر استدامة من حبوب القهوة.

شركة أمريكية تقرر طرح بديل للقهوة من بذور الجوافة

ومن المقرر أن تطرح الشركة هذا النوع من القهوة، في جميع متاجر بلوستون خلال أغسطس القادم، وذلك بعدما قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام طبيعية، بدلًا من أن يكون مصيرها النفايات، ليكون بديل أكثر استدامة.

ومن جانبه، قال نيكولاس ستون، الرئيس التنفيذي لسلسلة بلوستون لين في بيان له، إن الأمر يحافظ على البيئة مع الحفاط على المعاير العالية للجودة: « فرصة لعملائنا للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر الذي يحافظ على معاييرنا العالية للجودة والذوق بينما يتماشى مع التزامنا بمراعاة البيئة».

ما السبب في استخدام بديل للقهوة من بذور الجوافة؟

ووفقًا لما ذكرته «رويترز» فإنه على الرغم من استخدام مزارعي القهوة تقنيات على انبعاثات الكربون، إلا إن أشجار القهوة تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، إلا إن المواد كيميائية مثل الأسمدة النيتروجينية تسبب انبعاثات كبيرة، وهو السبب للجوء الشركة لهذا الحل.