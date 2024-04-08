طرق سحرية لتخزين القهوة والحفاظ عليها طازجة لأطول فترة.. «مش هتمرر»

حفظ الطعام أو المشروبات طازجة لأطول فترة ممكنة هو هاجسٌ يدور في أذهان الكثيرين منذ القدم، فمع عجز آلاف البشر عن بدء يومهم دون قهوة الصباح، يزداد بحثهم عن أفضل طريقة للحفاظ على طزاجتها.

تحت عنوان «الحفاظ على القهوة طازجة»، نشر موقع «Reddit» حيل سحرية للحفاظ على نضج القهوة أطول فترة ممكنة، دون أن تتأثر.

كيف تحافظ على القهوة طازجة لأطول فترة ممكنة؟

الجرة المصنوعة من العنبر تحافظ على القهوة طازجة عن طريق تقليل التعرض للهواء والضوء، كما أن الحفاظ على كمية صغيرة فقط في الجرة في أي وقت، يجعلك تتعامل معها بسرعة قبل أن تصبح قديمة، بحسب التقرير.

طرق سحرية للحفاظ على القهوة طازجة لأطول فترة ممكنة

وعدد التقرير طرق الحفاظ على القهوة طازجة، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- العبوات المغلقة:

احتفظ بالقهوة غير المستخدمة في عبواتها المغلقة، ويجب أن توضع القهوة المفتوحة في حاويات أو شيء مشابه، وفي كلتا الحالتين، يجب حماية القهوة من الهواء لإبقائها طازجة.

2- التجميد:

أشتري مجموعة من القهوة دفعة واحدة ثم ضعها في الفريزر الخاص بك.

3- إغلاق الكيس بشكل محكم

بعد فتح الكيس، أعيد إغلاقه وأغلفه بإحكام بشريط مطاطي، للتخزين، أحتفظ بالقهوة في مخزن مظلم وبارد

تعد هذه أبرز الطرق التي كشف عنها التقرير من أجل الحفاظ على القهوة طازجة لأطول فترة ممكنة، وضمان احتساء أكوابً بنفس الطعم دون تأثر فترة طويلة.