استمرار انتشال الجثث في خان يونس ورفح الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي
كتب:
منى صلاح
11:13 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
الدفاع المدني في غزة
أعلن الدفاع المدني في غزة، أنَّ الطواقم التابعة له تواصل انتشال جثامين الشهداء في مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية، الواقعتين جنوب القطاع، لليوم الرابع على التوالي، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية».
وتابعت القناة في نبأها العاجل، نقلاً عن الدفاع المدني في غزة: «الوضع الإنساني مأساوي والمنظومة الصحية منهارة تماماً في شمال القطاع».
وأكد: «آلاف المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة في القطاع والاحتلال يمنع وصول المعدات اللازمة إلى طواقمنا».