وزيرة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 4000 حالة في الربع الأول من 2024

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيام فريق التدخل السريع المركزي، وفرق التدخل السريع المحلية على مستوى المحافظات، بالتعامل مع أكثر من 4000 حالة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، شملت الحالات مواطنين بلا مأوى «أطفال- كبار» وحالات إنسانية تعامل معها الفريق من خلال الشكاوى المرسلة من الخط الساخن للوزارة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أو ما يجري رصده على صفحات التواصل الاجتماعي.

تقديم مساعدات عينية خلال موجة الطقس البارد

قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية خلال موجة الطقس البارد التي تعرضت لها البلاد، وتصدرت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، القليوبية، بورسعيد، الدقهلية والشرقية على الترتيب، الحالات التي تعامل معها الفريق.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع منذ إطلاقه عام 2014 يقوم بعمل تدخلات فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتكون من 160 عضوا على مستوى الجمهورية، وجرى دعم 60 عضواً من أعضاء الفريق المركزي وأذرعه بالمحليات بالضبطية القضائية تحقيقاً لسهولة العمل في حال رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يجري رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين جرى تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب في هذا المجال.