إشادات جماهيرية واسعة بمسلسل فراولة: ناقش بيع الوهم بطريقة عصرية

إشادات واسعة حظي بها مسلسل فراولة الذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، ودار في إطار اجتماعي لايت كوميدي حول تحول حياة فراولة «الفنانة نيللي كريم» ابنة حارس العقار وقارئة الفنجان من حياة الفقر إلى الغنى من خلال عملها في مجال العلاج بطاقة الأحجار الكريمة حتى أصبحت من مشاهير المجتمع والسوشيال ميديا.

نهاية مسلسل فراولة

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة بالإفراج عن نيللي كريم وبراءتها من تهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزلها، كما قامت فراولة بإغلاق شركتها الخاصة بالعلاج بالطاقة الحيوية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الفنانة نيللي كريم وفريق العمل نجاح المسلسل، إذ قالت ريهام إيهاب: «مسلسل فراولة شرح طرق النصب وبيع الاعتقادات والطاقة، بشكل حلو جدًا.. وشيء جميل أن الدراما بقت تركز على الأحداث اللي بتحصل في المجتمع وتعرضها وتوعي الناس بيها».

إشادات الجمهور بمسلسل فراول

وأكدت نورهان يسري، إحدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أن فكرة المسلسل عُرضت منذ الحلقة الأولى بشكل جذاب أثار إعجابها: «بجد أنا محستش بوقت الحلقات من كتر ما أنا مستمتعة.. فكرة المسلسل مختلفة وجديدة وعاجبني جدا اختيار كل ممثلين كل الأدوار الواحد بقاله كتير مشافش مسلسلات بتضحك وفي نفس الوقت فيها فكرة وممتعة كده».

«المسلسل لمس معايا على فيلم البيضة والحجر ومتهيألي هو تقديم عصري لنفس الفكرة.. تعلق الناس بالوهم»، كما أضافت شيماء فاروق، إحدى المعجبات بالعمل الدرامي: «مسلسل فراولة فعلا حلو.. فكرة لطيفة جدا مناقشة موضوع التصديق في أحجار الطاقة وهل فعلا حقيقة ولا وهم؟.. لأن الناس بتحاول تصدقه عشان تواجه مشاكلها».

شارك في بطولة العمل بجانب نيللي كريم، عدد كبير من الفنانين أبرزهم شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، لبني ونس، إيمان السيد، محمد عبدالعظيم، جيلان علاء، توني ماهر.