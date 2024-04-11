«سينرجي»: قدمنا 5 مسلسلات في رمضان حققت نجاحا كبيرا

قال المنتج حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، إن الشركة قدمت خلال الموسم الرمضاني المنتهي 5 مسلسلات، وهي حق عرب والكبير وبيت الرفاعي والحشاشين وسوق المعلم، موضحًا أن هذه المسلسلات حققت صدى رائعا ونجاحا لدى المشاهدين.

شوقي: قدمنا أنماطا متنوعة خلال شهر رمضان

وأكد «شوقي»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن شركة سينرجي قبل المشاركة في إنتاج أي عمل درامي أو سينمائي يكون هناك دراسة وتفكير في الأعمال بشكل مسبقي قبل تقديمها، متابعًا: «كنا ندرس ونفكر قبل 3 سنوات في مسلسل الحشاشين، وحرصنا على تقديم أنماطا متنوعة خلال شهر رمضان».

شعبان: مصطفى شعبان نجم كبير

ونوه بأنه تم تقديم للجمهور العديد من الموضوعات المتنوعة ما بين كوميدي وتاريخي واجتماعي، مؤكدًا أن مصطفى شعبان نجم كبير ومسلسله «المعلم» قريب من المشاهد ويقدم دراما رائعة للأسرة المصرية، وعلاقتنا رائعة بجميع الفنانيين والمخرجين وباقي العناصر، ونحن أسرة واحدة في شركة سينرجي.