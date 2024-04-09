مسلسل فراولة الحلقة 15.. إيقاف ظهور نيللي كريم على التليفزيون

في حوار بين فراولة ومنصورة زوجة مرزوق «حجاج عبد العظيم» والد فراولة، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة قالت نيللي كريم لها، إنها خسرت كل شيء، خاصة الشركة التي كانت تملكها، لكن ردت الأخيرة بأنها فازت بحب الناس، كما فازت بعودة أبيها مرزوق، وعلاقتها مع دكتور إبراهيم «صدقي صخر».

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة

في هذا السياق، رأت فراولة أثناء متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي، أن الإعلامية هبة الأباصيري مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أوقفت عرض جميع حلقات نيللي كريم، بعدما وقعت في قضية تنقيب الآثار إلى أن تظهر براءتها.

قررت فراولة بعد وقوعها في هذه التهمة، إغلاق جميع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما خسرت جميع أموالها، وشركة الأحجار الكريمة التي كانت تملكها.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد، على، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي.