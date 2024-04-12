مدير حديقة حيوان بني سويف: استقبلنا 10 آلاف زائر خلال أيام العيد (فيديو)

قالت الدكتورة هبة أحمد، مدير عام حديقة الحيوان في بني سويف، إنَّ الحديقة أصبحت مقصداً للترفيه من أبناء المحافظة، حيث استقبلت نحو 10 آلاف زائر خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدة: «الإقبال كان شديدا من الأهالي، خاصة في ظل تعدد مصادر سعادة وبهجة المواطنين داخل الحديقة».

وأضافت مدير عام الحديقة، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: «تم افتتاح عدد من الأماكن الترفيهية داخل الحديقة، وهناك أنواع حيوانات وفصائل مختلفة تُعرض للزائرين، في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة حديقة الحيوان».

وتابعت: «جزء من الحديقة مخصص كحديقة مفتوحة ليستطيع الأطفال التعامل مع الحيوانات الأليفة وإطعامها والتصوير معها، وتم افتتاحها قبل عيد الفطر المبارك لأول مرة، إضافة إلى منطقة الألعاب المائية التي تم افتتاحها هذا العام، وضم حيوانات جديدة مثل الببغاوات والإيل الأوروبي وشبل صغير».