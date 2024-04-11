عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تلفزيونًا بعنوان: «المواطنون يحتفلون في الحدائق والمتنزهات بثاني أيام عيد الفطر المبارك».

أجواء مبهجة في الحدائق العامة احتفالا بعيد الفطر

وأوضح التقرير أنّ أجواء من السعادة عمت بالحدائق والمتنزهات العامة، والتي شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين، الذين اعتادوا التنزه بالساحات الخضراء والتمتع بنسمات الربيع المرافقة لأيام عيد الفطر المبارك.

واستطلع التقرير آراء بعض المواطنين من زوار الحدائق والمتنزهات المختلفة، وقال أحدهم: «الحدائق بها نباتات خضراء وتطل على النيل مباشرة وعائلية، وتذكرة الدخول بـ 20 جنيهًا فقط، والحديقة بها فسح كثيرة وكافيهات وملاهي تدخل السعادة للأطفال»، وأضاف آخر: «نحرص على زيارة الحدائق كل عام لأنه مكان جميل».

آراء زوار الحدائق العامة في عيد الفطر

وقالت إحدى السيدات: «نحب أن نأتي هنا للحدائق لأن ابنتي تحب الملاهي، ونحرص على زيارة هذه الحدائق منذ سنوات»، وقال مواطن آخر: «الحدائق هادئة وأسعارها مناسب للجميع وقريبة من محل السكن، وبها ألعاب مناسبة للأطفال».

وأضافت سيدة أخرى: «أحرص على زيارة الحديقة منذ 20 عامًا، وخدماتها حلوة»، فيما قال شاب: «الطقس في المكان جيد، والموقع مؤمن بالنسبة للأطفال».