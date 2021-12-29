«القومي للمرأة»: تمكين النساء ليس شأنا خاصا ويحتاج لدراسات علمية

أصدَر المجلس القومي للمرأة، مؤخرًا بحثًا بعنوان «أولويات واحتياجات المرأة المصرية»، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في إطار اختصاصات المجلس بإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة.

مايا مرسي: تمكين المرأة يمنحها فرصة تحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء

جاء البحث من منطلق إدراك المجلس لأهمية دور البحث العلمي الاجتماعي في تحليل وتفسير القضايا المجتمعية، والتمكين الحقيقي للمرأة لابد أن يتمّ بناءا على دراسات علمية، وذلك وفق ما أكّدته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

يهدف البحث الى الوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية لتحقيق التمكين الحقوقي لها، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها وتحرير طاقاتها للعطاء ودعم مشاركتها في كل مناحي الحياة، انطلاقًا من أن تمكين المرأة لا يعتبر شأن خاص بها ولكنه ضرورة للمجتمع بشكل عام.

وتكمن أهمية البحث في أنَّه يقدم مجموعة من الرؤى والمقترحات التى تدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أعدها المجلس وأقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة.

مقترحات لدعم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

بدورها، أوضحت الدكتورة نسرين بغدادي عضوة المجلس والمشرفة على إعداد البحث أنَّ أهداف البحث تتمثل في التعرف على الواقع الفعلي للمرأة المصرية بكل المجالات، والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمرأة في تلك المجالات، وماهية المعوقات التي تحد من استفادوا من الخدمات التي تقدمها الدولة، وطرح حزمة من الرؤى والكليات التي يمكن أن تسلم في رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها.

وبينت عضو المجلس القومي للمرأة، أنَّ عينة البحث تقدر بـ3 آلاف سيدة من السيدات اللاتي تبلغ أعمارهم 18 سنه فأكثر، وروعي عند تصميم عينة البحث تمثيل المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.