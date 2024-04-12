زيد بن حارثة.. «صحابي» ذكره القرآن الكريم باسمه وأبكى النبي

تمتلئ سير الصحابة بعشرات المواقف الطيبة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيهم آيات من القرآن الكريم، ولكن كان من بينهم صحابي واحد فقط هو من ذكر اسمه في القرآن الكريم، بشكل واضح وصريح، إذ قال في حب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، «أَنْتَ مَوْلَايَ، وَأَحَبُّ الْقَوْمِ إِلَيَّ»، وآخى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وفقًا لما جاء في الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية.

زيد بن حارثة

يعد الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه بشكل صريح في القرآن الكريم، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك في سورة الأحزاب الآية: 37، في قول الله تعالى: «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً».

وأضافت دار الإفتاء أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب، أبو أُسامة، مولى رسول الله صلى الله عليه، سُبِي في الجاهلية فاشترته السيدة خديجة رضي الله عنها ووهبته الرسول الكريم الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبنّاه قبل تحريم التبنّي، وكان يدعى زيد بن محمد.

زوجة زيد بن حارثة

وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه زوج السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه، ولم يسم المولى عز وجل أحدًا من الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن باسمه إلا زيدًا.

وشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه بدرًا وما بعدها من المشاهد، وقيل: «ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدَ بن حارثة في سريّة إلا أمّره عليهم»، واستُشهد زيد رضي الله عنه يوم مؤتة سنة 8 من الهجرة، ولما استشهد جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يعرفُ في وجههِ الحزن.