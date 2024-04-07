طفل يسأل: لماذا اختار الله الرسول محمد لنزول القرآن عليه؟.. وعلي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل «ليه ربنا اختار سيدنا النبي لنزول القرآن عليه؟».

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، قائلا: «ربنا أنزل كلام كتير على الرسل، فيه كلام نزل على سيدنا موسى سمي بالتوارة، وهناك كلام نزل على سيدنا عيسى سموه الإنجيل، وهناك كلام نزل على سيدنا إبراهيم سموه صحف إبراهيم، وسيدنا داوود الزبور».

وتابع: «إذن مش النبي فقط اللى نزل عليه كلام.. الكلام نزل على أنبياء كتير».