الطفل سليم يوسف يحتفل بنجاح مسلسل بدون سابق إنذار بنشر صور من الكواليس

نشر الطفل سليم يوسف مجموعة من الصور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تجمعه بصناع مسلسل بدون سابق إنذار، الذي شارك بها في شهر رمضان 2024.

وقام الطفل سليم في مسلسل بدون سابق إنذار بدور الطفل «عمر» نجل «مروان» آسر ياسين و«ليلى» عائشة بن أحمد.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويدور مسلسل بدون سابق إنذار في 15 حلقة في إطار درامي حول الزوجين «مروان» و«ليلى» الذي تتدهور علاقتهما ببعض، وبالرغم من محاولة إصلاحها إلا انها تصل بهم إلى طريقاً مسدود وتأخذ الأحداث منعطفاً صادماً بعدما يكتشفا إصابة ابنهما بـ «لوكيميا» سرطان الدم وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ومن أبطال مسلسل بدون سابق إنذار الفنان آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام الدين ونهال عنبر وياسر علي ماهر وتأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.