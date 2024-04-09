يقدم مسلسل «بدون سابق إنذار»، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة «دي أم سي»، وجبة درامية دسمة، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، جهاد حسام الدين، وفتوح أحمد، تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، وإليكم موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 15.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 15

خلال أحداث المسلسل، تمر عائلة آسر ياسين «مروان» وعائشة بن أحمد «ليلى»، بدايتها الأزمة الذي يعيشه الفنان آسر ياسين بعد أن اكتشف أن تحليل الـ «DNA»، الخاص به لا يتطابق مع نجله عمر، ليبدأ بالشك في زوجته ليلى، إلا أنها تتأكد هي الأخرى من خلال التحاليل أن هذا ليس نجلها الحقيقة، وبعدها تبدأ قصة البحث عن الابن الحقيقي، لذا ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 15.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار

وعن موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc الحلقة 15، يتبين أنها تذاع الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار، ذهاب مروان إلى منزل سحر، وهي كبيرة الممرضات التي كانت موجودة في المستشفى، الذي ولد فيه نجله الحقيقي وتم تبدليه مع عمر.