ضبط أسماك مملحة مجهولة المصدر وتحرير محاضر لمخابز في حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية الطب البيطري الشرقية، 700 كيلو أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما حررت 4 محاضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة.

ضبط 700 كيلو أسماك مملحة فاسدة

ومن جانبه أوضح دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، شنت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

توفير غذاء صحي حفاظا على صحة المواطنين

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير4 محاضر مخالفة، وضبط 700 كيلو أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف توفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

ضبط مخالفات تموينية في المخابز البلدية

كما شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة، للمرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة، شملت 17 مخبزا بلديا، أسفرت عن تحرير محاضر لأصحابها المخالفين، وشملت تحرير 5 مخالفات للمخابز للتوقف عن الإنتاج، ومخالفة مخالف لأحد المخابز لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وتحرير مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين و3 مخالفات لعدم مطابقة الخبز للمواصفات القانونية.