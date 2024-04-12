بعد واقعة الشيخ السلكاوي.. اعرف شروط اختيار قراء القرآن الكريم في الإذاعة

تسببت واقعة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، والذي وقع في بعض الأخطاء خلال تلاوة القرآن في إذاعة القرآن الكريم، خلال فجر الخميس، في إثارة جدل واسع بين المصريين، حيث لم تكن تلك المرة الأولى التي يخطئ فيها.

بعد واقعة السلكاوي.. شروط اختيار الإذاعة قراء القرآن الكريم

ويتساءل المصريون بعد واقعة الشيخ السلكاوي حول شروط الإذاعة لاختيار قراء القرآن الكريم ليكونوا على القدر الكافي من العلم، الذي يمنع من الوقوع في الأخطاء وإثارة الجدل.

وقال محمد الساعاتي مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك شروطًا يجب توافرها في قراء القرآن الكريم، وهي:

- أن يكون حافظا للقرآن بإجادة تامة

- أن يكون مجودا للقرآن للكريم

- أن يتمتع بصوت حسن يتناسب مع متطلبات الإذاعة

- أن يكون عالما بالمقامات الصوتية

- والسن مفتوح

شروط الالتحاق بنقابة القراء

وأضاف مستشار نقابة القراء أن من يرغب في الالتحاق بالنقابة يجب ألا يزيد سنه عن الـ50، وأن يكون حافظا للقرآن بإجادة تامة.

وحول الأوراق المطلوبة أوضح، أنه يتم تجهيز الأوراق وتسليمها إلى مسؤول المحافظة، ولا يجوز الحضور إلى مقر النقابة بالقاهرة مباشر دون التنسيق مع مسؤول المحافظة الذي يبلغ العضو الجديد بموعد الاختبار، والأوراق المطلوبة لعضويته، وهي:

1. فيش جنائي مُوجَّه للنقابة.

2. صورة البطاقة / وصورة شهادة الميلاد.

3. صورة المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة شخصية.

4. بيان الحالة الوظيفية إذا كان المتقدم موظفًا.

5. الموقف من التجنيد، صورة.

6. مبلغ بداية الاشتراك في المرة الأولى حسب السن حتى سن الخمسين.

وأشار إلى أنه يتم تجديد العضوية سنويا بمبلغ 150 جنيهًا في العام، دفع رسوم الاشتراك للمرة الأولى والاختبار في حفظ القرآن الكريم وأحكامه في نفس اليوم.