قراء تعرضوا للوقف قبل السلكاوي.. ما الأسباب؟

أثارت واقعة الشيخ محمد حامد السلكاوي جدلًا واسعًا، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع في خطأ أثناء تلاوة قرآن فجر الخميس في إذاعة القرآن الكريم، ولم تكن تلك الأولى لتصل تلك المرة إلى وقف من الإذاعة المصرية لمدة عام.

قراء جرى وقفهم لأسباب مختلفة

ولم يكن الشيخ محمد السلكاوي الأول الذي يتم وقفه، حيث تم وقف عدد من القراء خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة من قبل نقابة القراء، والتي لا تقبل أي تجاوز من أعضائها والحفاظ على كتاب الله وأحكام التلاوة والوقوف أمام الإبتداع.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز القراء الذين تم وقفهم من قبل نقابة القراء المصرية لأسباب مختلفة، وفقا لبيانات سابقة للنقابة، وهم كالتالي:

- محمد على الطاروطي: والذي تم وقفه من قبل نقابة القراء المصرية بسبب أخطاء في تلاوة القرآن الكريم فجر الجمعة.

- هشام سمير: وتم وقفه بسبب تداول فيديو تلاوته المثيرة للجدل.

- محمد نصر الطاروطي: وتم وقفه لمخالفته صحيح التلاوة وحكم عليه بـ6 شهور حبس، لما نسب إليه وذلك في مارس 2024.

- السلكاوي: والذي تكن الواقعة المثارة حديثاً هي الأولى وإنما في 22 ديسمبر 2022، قررت نقابة قراء القرآن إيقافه، بعد رصد فيديو له، يتلو فيه آيات من سورة «الشورى» ويأتي بحركات لا تليق.

- أحمد عبد المحسن وشهرته أحمد العدوي، من سوهاج تقرر وقفه لخروجه عن صحيح التلاوة وأحكام القراءة السليمة.

- محمد أحمد محمد عبد الحافظ وشهرته محمد الدرنكي، من درنكة بأسيوط لوجود أخطاء في التلاوة التجرؤ على أحكام التلاوة بدون علم وفهم، وذلك بقرار نقيب القراء في يونيو 2021.

- أحمد كمال العيسوي، وشهرته أحمد العيسوي من الحوارته بالمنيا وتم وقفه في 7 يونيو 2021 لخروجه عن التلاوة وأحكام القراءة السليمة.

- الشيخ صديق إبراهيم الحشاش والذي تم وقفه بسبب قيامه بكتابة «بوست» مسيء، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والذي رأته نقابة القراء أنه حديث لا يجوز أن يخرج من شخص يقرأ كتاب الله.