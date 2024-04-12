عمرو مصطفى: «أنا مش أناني» وتفوقت على زملائي ولا أقارن نفسي بأحد

قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى إنه حقق نجاحا كبير في مشواره الفني بداية من التلحين والغناء والتواجد في المهرجانات والحفلات الموسيقية العالمية، بالإضافة لحفلات كأس العالم، ما جعله يضع نفسه في مكانة أخرى متفوقا على زملائه في الوسط الغنائي، ولا يقارن نفسه بأحد.

عمرو مصطفى: تخطيت مراحل النجاح ولا أقارن نفسي بأحد

وأضاف عمرو مصطفى في تصريحات تلفزيونية: «أنا خلصت نجاحات وبقيت في حتة تانية ولا أصنف مع زملائي الحاليين، وعملت كم كبير من الأغاني الوطنية والرومانسية والمواسم والمهرجانات والاحتفالات وأفريقيا وكأس العالم».

وتابع أنه لديه نظام جديد بعيد عن الشكل التجاري ولكنه من أجل التاريخ، لافتًا إلى أن الأمر تطلب اتفاقا بين المطرب والملحن والشاعر لتقديم عمل غنائي ولكل منهم نسبة كشركاء، من أجل تنشيط صناعة الأغاني.

عمرو مصطفى: لست أناني ولا أبخل على زملائي بألحاني

وأضاف أنه لا يى نفسه شخصا أنانيا، ولكنه يضع مجهوده لنفسه بعد تعاونه مع زملائه على مدار 25 عامًا، وإذ وجد لحنًا يصلح لأحد من زملائه أكثر منه يفعل ذلك، مثل تعاونه مع المطربة سميرة سعيد في ألبومها المقبل.