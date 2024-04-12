حضر مباراة أستون فيلا.. أول نزهة للأمير جورج بعد إعلان إصابة والدته كيت بالسرطان

ظهر الأمير ويليام أمير ويلز وابنه الأمير جورج، في أول نزهة عامة بعد إعلان الأميرة كيت ميدلتون إصاباتها بالسرطان، إذ خرج الأمير جورج مرتديًا وشاحه الأزرق الداكن ووشاح أستون فيلا الأزرق وابتسم وهو يقف بجانب والده، وفقا لصحفية ذا صن البريطانية.

الأمير ويليام وابنه جورج يشجعان أستون فيلا

ويبدو أن الأمير ويليام يحاول التخفيف عن ابنه الطفل إذ شاركه مشاهدة المباراة من الاستاد، وهتف الأمير ويليام والأمير جورج بمجرد أن أحرز أستون فيلا هدفه الافتتاحي، شوهد الثنائي الأب والابن يحتفلان بالفريق بعد أن سجل اللاعب واتكينز الهدف الأول في مواجهتهما ضد فريق ليل في فيلا بارك الليلة.

ويتبع الأمير جورج الطفل البالغ من العمر 10 سنوات خطى الأمير ويليام وهو من أشد المعجبين بأستون فيلا، وتحدث الثنائي وضحكا مع بعضهما البعض بينما كانا يشاهدان المباراة من مقاعدهما.

الأمير جورج يشجع أستون فيلا

وعلى هامش المباراة سأل نيل موكسلي، كبير الكتاب الرياضيين في صحيفة صنداي بيبول، هل أصبح الأمير جورج الآن مشجعا للفريق؟.. فأجاب الأب مبتسما: «أوه نعم، إنه يحبه».

يأتي ذلك بعد أن كشفت الأميرة كيت عن إعلان إصابتها بالسرطان في رسالة فيديو مؤثرة الشهر الماضي.

وعبرت الأم الملكية لثلاثة أطفال، 42 عامًا، عن الصدمة الكبيرة، لكنها قالت إنها تزداد قوة كل يوم واختارت تأخير نشر المعلومات لحماية أطفالها.

كان الأمير جورج والأميرة شارلوت «8 ثمانية أعوام» والأمير لويس «5 أعوام» مع والديهما عندما تم نشر الفيديو.