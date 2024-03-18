مأساة القصر الملكي البريطاني.. الأمير ويليام يتألم من تكرار ما حدث مع والدته

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الأمير ويليام يتألم بسبب معاملة زوجته كيت ميدلتون، ويرى عناصر من المطاردة التي تعرضت لها والدته ديانا، وفقا لتصريحات المحررة البريطانية وسط القصر الملكي البريطاني عن الأحداث.

القصر الملكي البريطانى محاط بنظريات مؤامرة غريبة

وقالت المحررة الملكية لصحيفة Sunday Times، لبرنامج Good Morning Britain اليوم، رؤيا نكخاه (Roya Nikkhah)، إن القصر الملكي البريطاني محاط بنظريات مؤامرة غريبة عبر الإنترنت عن مرض أميرة ويلز، بعد إجراء عملية جراحية لها في البطن في 16 يناير الماضي.

وفي حديثها عن اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بصحة أميرة ويلز، قالت: «بعد أن رأيت والدته تمر بالكثير من ذلك، ومطاردة والدته، أعتقد أنه يشعر أنه يرى عناصر من ذلك يتم انتهاكها مرة أخرى فيما يتعلق بالقانون»، متابعة أنه بالتأكيد يشعر بالألم لانتهاك خصوصية زوجته وأن ذلك يؤذيه.

كيت ظهرت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية

وأشارت المحررة الملكية إلى أن كيت ظهرت في مدرسة الأطفال، وقد رآها أولياء الأمور بالمدرسة في الأسابيع القليلة الماضية، وقد شوهدت في متجر المزرعة هذا أمس الأول، لذا فقد كانت بالخارج.

وتابعت: تحدثت مع صديقة لأمير وأميرة ويلز «رأتهما وتحدثت إليهما الأسبوع الماضي»، قالت إنهما «شعرتا بالضغط» بسبب رد فعل وسائل التواصل الاجتماعي على الصورة العائلية لكيت في عيد الأم.