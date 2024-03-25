أزمات واجهت العائلة المالكة في بريطانيا.. آخرها مرض الأميرة كيت ميدلتون

خلال الأيام الماضية، أصبحت الأميرة كيت ميدلتون محط اهتمام العالم، بعد أن اختفت عن واجباتها الملكية منذ ديسمبر الماضي، مما دفع القصر الملكي إلى نشر صورة عائلية لها، ليتضح فيما بعد أنها معدلة، مما يثير الجدل مرة أخرى حول سبب اختفائها ما بين أنها قُتلت أو توفيت أو أنها ترغب في الانفصال.

ثم جاء الإعلان عن بيان رسمي من القصر الملكي عن حالتها لتظهر بعدها صور لها مع زوجها، ومع ذلك لم تختف الشائعات بل زادت وكثرت الأقاويل، لتعلن يوم الجمعة الماضية أنها مصابة بمرض السرطان وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيماوي ومع ذلك لم تتوقف شكوك العالم حول مصير الملكة المستقبلية لبريطانيا.

أين الأميرة كيت ميدلتون؟

في ديسمبر الماضي، أعلن القصر الملكي في بيان، أن الأميرة كيت ميدلتون ستخضع لجراحة عاجلة في البطن في عيادة لندن ولم يتم الإعلان عن نوعها أو سببها، وأنها ستبقى بالمشفي بعد الجراحة ما بين 10 إلى 14 يوما لرعايتها، وستحتاج لنحو شهرين كفترة نقاء، وفق ما نقلت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

بلغت الأحداث يوم 10 مارس، وهو يوم الاحتفال بعيد الأم في بريطانيا، عندما نشرت الصفحة الرسمية لأمير وأمير ويلز، صورة عائلية لكيت ميدلتون مع أطفالها الثلاث، وسرعان ما اكتشف رواد السوشيال ميديا أن تلك الصورة تم التلاعب بها بالفوتوشوب، وقامت العديد من الوكالات بسحبها.

بدأ التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان تواجد الأميرة كيت ميدلتون، لتظهر في اليوم التالي في مقطع فيديو صوره أحد الأشخاص خلال تسوقها مع زوجها الأمير ويليام، ورغم أن مقطع الفيديو والصور الحصرية التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية حازت على انتشار واسع المدى، إلا أنه تم اتهام الصحيفة بالفبركة والكذب.

ورغم ذلك لم تتوقف الشائعات لتظهر مساء الجمعة الماضية في مقطع فيديو معلنة إصابتها بمرض السرطان لكنها لم تعلن نوعه، إلا أن الفيديو قوبل بهجوم كبير ووصل الأمر إلى أن البعض اعتبره مقطعا قديما.

أزمات واجهت العائلة الملكية

وبحسب صحيفة ذا جارديان، فأن الأزمات التي تواجه العائلة الملكية لها العديد من الأسباب، فعلى الرغم من أن أفراد تلك العائلة لهم خصوصيتهم والتى تجعلهم يحتفظون بشئونهم التي لا يرغبون في التعبير عنها، إلا أن بعض المواقف تزيد من الشكوك؟

ففي نهاية يناير الماضي، أعلن القصر الملكى أن كيت خضعت لجراحة بالبطن وأنها تتعافى ولن تظهر إلا خلال عيد الفصح وتحديدًا في 17 أبريل المقبل، إلا أن بعد هذا الإعلان بعدة أيام تم إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان وأيضا لم يتم الإعلان عن نوعه أو مكانه، وأنه سيتخلى عن وجباته الملكية، ومع ذلك فقد استمر في الظهور فيما اختفت أميرة ويلز تمامًا.

أما الموقف الثاني فهو تعديل الصورة العائلية لأميرة كيت، ونسب تصريحات إليها أنها هي من قامت بتعديل الصورة، آثار الشكوك.

وأخيرًا المقارنة الدائمة بين الأميرة كيت وحماتها الأميرة ديانا سواء في تعرضها للخيانة واختفائها بدون توضيح الصورة بشكل يخرس ألسنة المشككين.