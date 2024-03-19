أول تصريح للأمير ويليام بعد أزمة اختفاء زوجته الأميرة كيت ميدلتون

تحدث الأمير ويليام، عن زوجته الأميرة كيت ميدلتون لأول مرة منذ بداية بدء تسونامي الشائعات حول اختفائها، قائلًا: «إنها يجب أن تكون إلى جانبه اليوم»، وفقا لصحيفة «ذا صن البريطانية».

وأفادت صحيفة «ذا صن»، بأن ويليام زار مدينة شيفيلد صباح اليوم وبدا مبتهجًا عند لقائه بالسكان المحليين للمدينة الذين يعملون في مجال إيوا المتشردين إذ انضم إلى اجتماع ائتلاف Homewards Sheffield المحلي حول القضاء على التشرد.

ويليام: كان يجب أن تكون كيت بجانبي اليوم

وبمجرد أن بدأ الحديث عن «الطفولة»، ابتسم أمير ويلز وأشار إلى نجاح مشاريع زوجته، وقال: «كان يجب أن تكون إلى جانبي اليوم»، مشيرا إلى جهودها في هذه المشاريع الاجتماعية وأنها ظلت متابعة لهذه المشاريع لسنوات، ثم قال وهو يرفع يديه ويبتسم: «نحن نغامر بالدخول إلى منطقة زوجتي، يجب أن تجلس هنا لتسمع هذا».

أول ظهور رسمي لـ ويليام بعد أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون

ويعد ظهور الأمير ويليام اليوم هو أول ظهور رسمي له منذ بداية الأزمة باستثناء لقطات ظهر فيها مع كيت وهي تزور متجر Windsor Farm Shop في عطلة نهاية الأسبوع.

ورحب سكان شيفيلد بأمير ويلز، كما هتفوا والتقطوا صورًا شخصية معه بينما الأمير ولوح للجماهير. وخلال الزيارة تم تصويره وهو يتحدث مع الآباء ومقدمي الرعاية والشباب من العائلات المحلية كجزء من برنامج Homewards الذي يحارب التشرد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.