طريقة عمل عيش الكريب زي المحلات بأرخص المكونات

يُعدّ الكريب أكلة شعبية في العديد من الدول حول العالم، فهو عبارة عن قطعة رقيقة من العجين تُطهى على نار هادئة في مقلاة مسطحة، لتنفرد بتنوعها وقدرتها على التكيف مع مختلف الأذواق.

يُمكن الاستمتاع بالكريب بطرقٍ لا حصر لها، فإما أن يكون مقرمشًا يُصدر صوتًا رائعًا عند تقطيعه، أو طريًا ينساب في الفم، كما يُمكن تحضيره بإبداعات متنوعة، ليُناسب مختلف الأطباق، من المالحات اللذيذة إلى الحلويات المُغرية.

غالباً ما يصنع الكريب من مكونات بسيطة مثل الدقيق، والبيض، والحليب، والزبدة أو الزيت، وقد يتم إضافة السكر أو الملح حسب الاستخدام المقصود.

يحشى الكريب بمجموعة متنوعة من الحشوات، مثل الفواكه الطازجة أو المجمدة، والشوكولاتة، والكريمة الطازجة، والمربى، والجبن، واللحم، والخضروات، وغيرها الكثير.

ويُقدم الكريب عادةً ملفوفًا أو مطويًا حول الحشوة، وقد يُزيّن بالسكر البودرة أو الشوكولاتة أو الصلصات المختلفة، ويُقدم ساخناً كوجبة خفيفة أو حلوى شهية.

طريقة عمل عيش الكريب:

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، طريقة عمل عيش الكريب:

مقادير الكريب:

1 كوب من الدقيق

2 ملاعق كبيرة من السكر

1/4 ملعقة صغيرة من الملح

1 كوب من الحليب

2 بيضات

2 ملاعق كبيرة من الزبدة المذوبة

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

طريقة عمل الكريب:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق، السكر، والملح معًا.

أضف الحليب تدريجيًا واخلط جيدًا حتى تتكون عجينة سلسة.

أضف البيض واخلط حتى تتمازج المكونات جيدًا.

أضف الزبدة المذوبة وخلاصة الفانيليا، واخلط حتى تتجانس المكونات.

سخن مقلاة على نار متوسطة وضع ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت.

اسكب مقدار 1/4 كوب من العجينة في المقلاة المسخنة وقم بتوزيعها بلطف لتغطية قاع المقلاة.

اطهي الكريب لمدة حوالي دقيقتين أو حتى يصبح السطح مجففًا والأطراف قليلاً مائلة للذهبي، استخدم ملعقة أو شوكة لقلب الكريب واطهي الجانب الآخر لمدة دقيقة إضافية.

قم بتكرار العملية حتى تنتهي كل العجينة.

يقدّم الكريب مع الحشوات التي تفضلها مثل الفواكه الطازجة، الشوكولاتة، العسل، أو السكر بودرة، واستمتع بعيش الكريب اللذيذ.