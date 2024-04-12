طريقة عمل الرنجة الصحية.. تخلصي من الملوحة الزائدة بهذه المكونات

مع حلول عيد الفطر المبارك، وإقبال الكثيرين على تناول الأسماك المملحة التي تتنوع بين الرنجة والفسيخ والملوحة وغيرها، يشعر البعض بالقلق من تناول هذه الأسماك بسبب ملوحتها العالية، مما يسبب حموضة وارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى، تجعلهم يبحثون عن طريقة عمل الرنجة الصحية.

طريقة عمل الرنجة الصحية

وأوضحت الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامجه على قناة CBC سفرة، طريقة عمل الرنجة الصحية التي تتمثل في الاستعانة بالإضافات الآتية:

الزيت

ويعتبر استخدام الزيت ضمن أفضل طريقة عمل الرنجة الصحية، فهو من أهم المكونات التي يجب أن تنقع بها الأسماك المخللة، مثل الفسيخ والرنجة وكذلك السردين أو حتى الملوحة قبل تناولها، وكلما زاد ملحها تنقع لأطول فترة في الزيت مع تغييره والتخلص منه أكثر من مرة، ما يساعد على التخلص من الملح الزائد بها تمامًا.

الطحينة

ومن الإضافات التي يمكنها التخلص من الملح الزائد من الطعام عامة والأسماك المالحة خاصة هي الطحينة، وذلك من خلال وضعها خام دون تخفيف على فيليه السمك المخلي سواء فسيخ أو رنجة أو سردين أو ملوحة بعد تنظيفه وخلطه مع الطحينة جيدًا لتمام التجانس ثم تقديمه.

الليمون

وبسبب التأثير القوي لليمون على معادلة الطعم وتخفيف الملوحة في الأطعمة الحادقة، يمكن وضع كمية مناسبة من عصير الليمون على الرنجة والفسيخ مع الزيت وتغييره أكثر من مرة لامتصاص ملحهما الزائد، خاصة أنّ الليمون يعمل يساهم في التخلص من الرائحة النفاذة غير مرغوبة في هذه الأسماك.

الخضروات

كما يمكن الاستعانة بالطماطم والخيار والبصل والفلفل الرومي أو أي نوع خضروات يضاف حسب الرغبة، وإضافتها على السمك المملح حتى تمتص ملحه الزائد، مع إضافة طعم جديد لنكهة الخضار على الأسماك، ولكن بشرط أن تضاف هذه الخضروات نيئة وليست مطهية.