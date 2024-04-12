«التضامن»: توزيع هدايا وملابس على 9300 طفل يتيم من مؤسسات الرعاية بالمحافظات

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم هدايا وبدل ملابس إلى 9300 من بنات وأبناء مصر من أيتام مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات

وأشارت في تقريرها الأسبوعي، إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات على مستوى دور الرعاية والمسنين بالمحافظات في إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ويوم اليتيم.

وأكدت أنه مع بدء أيام عيد الفطر المبارك، انتشر مئات المتطوعين بالهلال الأحمر المصري ينتشرون بالمراكز اللوجيستية، ومراكز تقديم الخدمات الإنسانية ويقومون بإمداد جسر بري بالمساعدات الإنسانية ومنتجات للأطفال والأمهات بقطاع غزة.

التوعية بأضرار تعاطي المخدرات

ونوهت بأنه للعام الثالث على التوالي، أطلق صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات مبادرة «عيش بأمان وأبعد عن الدخان» خلال أيام عيد الفطر المبارك بين رواد المناطق العامة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات.