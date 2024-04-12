«التضامن» تكشف بالأرقام حجم التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من حصر التمويل الوارد لمنظمات المجتمع المدني في مصر في عام 2023، مؤكدة وصول التمويل وجمع المال إلى 13.305 مليار جنيه مصري «66% محلي و34% دولي»، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.

تنفيذ مشروعات للرعاية المؤسسية

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدم 383 مليون جنيه تقريبًا خلال عام 2023، كمنح لمؤسسات المجتمع الأهلي لتنفيذ مشروعات للرعاية المؤسسية، والدفاع الاجتماعي، ودعم ذوى الإعاقة، والمسنين، والطفولة المبكرة.

ووقع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حارتنا المصرية» للتنمية المستدامة بالإسكندرية، في إطار جهود الوزارة لفك كرب الغارمين.