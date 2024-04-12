دعم نقدي لـ1.1مليون فرد من ذوي الهمم وصدور 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة

حققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الإنجازات الضخمة في مختلف القطاعات والملفات ومنها ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي شهد طفرات وقفزات واسعة خلال 10 سنوات، حيث جرى إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم دعم نقدي لـ 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 5 مليارات جنيه سنوياً.

5% من شقق الإسكان الاجتماعي

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جهود الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهي كالآتي:

- 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

- 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي تم توافرها بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

- تم توفير 7000 حاسب آلي مُجهز ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- 5 % من شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- 440 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع يتم دمجهم بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.

- 4500 جمعية تتم الشراكة معها وتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها اقتصادياً.

- 1.1 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنوياً.

- يتم تقديم خدمات تأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنوياً في مراكز التأهيل الشامل، ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل.