إضافة ساعة زيادة لجدول تشغيل الخط الثالث للمترو.. تفاصيل

قررت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، عن إضافة ساعة زيادة صباحًا لساعات التشغيل الجديدة، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من 15 أبريل الجاري، لتبدأ من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً.

ساعات تشغيل الخط الثالث للمترو الجديدة

وكتبت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «ساعة زيادة صباحًا، ساعات التشغيل الجديدة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك: «ابتداءً من يوم 15 أبريل، سيتم إضافة ساعة زيادة صباحًا، إلى ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث؛ لتبدأ من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً».

إضافة محطات جديدة للخط الثالث للمترو

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يُجر الانتهاء من إضافة محطات جديدة للخط الثالث للمترو، وهي محطة جامعة القاهرة وبولاق الدرور والتوفيقية وجامعة الدول، موضحة أن هذه المحطات نُفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأكّدت الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، من العتبة إلى الكيت كات، وحتى إمبابة شمالا.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بطول 11.5 كيلو متر وعدد 10 محطات، وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفًا للتشغيل على الخط الثالث للمترو، بتكلفة 8.9 مليار جنيه.