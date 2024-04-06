مد مواعيد عمل الخط الثالث للمترو ساعة إضافية غدًا

أعلنت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو» المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، عن تمديد مواعيد عمل الخط الأخضر الثالث يوم الأحد المقبل ساعة إضافية بمناسبة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقامة في استاد القاهرة الدولي، التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء.

مواعيد الخط الثالث للمترو

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن آخر رحلة من محطة عدلي منصور الى محطة محور روض الفرج الساعة 12:20 صباحًا، وآخر رحلة من محطة محور روض الفرج الى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

وأكدت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطي الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا: «مع قطار كل 5 دقائق علشان يوصلكو في أسرع وقت».

وفي نهاية تدوينتها قالت: «محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكوا بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة».