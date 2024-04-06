أعلنت وزارة النقل، عن مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، موضحة أن هذا الخط يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة روض الفرج والتي تم تشغيلها أمام الركاب بداية العام الجاري.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو خلال إجازة عيد الفطر

ترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وهي كالآتي:

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا

- قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا

- قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً

- قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً

- أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا

- أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا

عدد رحلات الخط الثالث للمترو في عيد الفطر

- وأشارت وزارة النقل، في تقرير لها، إلى أن إجمالي عدد الرحلات للخط الثالث 276 رحلة، مؤكدة وجود ماكينات TVM لحجز تذاكر المترو بالمحطات بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، موضحة أن هذه الماكينات تقبل النقود الورقية والحديدية.