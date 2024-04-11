7 نصائح عند شراء الرنجة عليك اتباعها.. أشهر أكلات عيد الفطر المبارك

تعد الرنجة واحدة من الأكلات الشعبية المميزة التي يُقبل كثيرون على تناولها، لا سيما في عيد الفطر المبارك؛ ولأن جمال مذاق أكلة الرنجة يعتمد أولًا على شراء الرنجة الجيدة والمضمونة؛ فنستعرض في السطور التالية عدة نصائح عند شراء الرنجة يجب اتباعها.

شراء الرنجة المضمونة

وتأتي أهمية تقديم نصائح عند شراء الرنجة، لضمان الحصول على رنجة جيدة في ظل تزايد الإقبال على شراءها خلال الاحتفال بعيد الفطر، ما يجعل بعض التجار من معدومي الضمير يتحايلون على الزبائن أو يقدمون لهم رنجة غير جيدة.

نصائح عند شراء الرنجة

وفقًا للصفحة الرسمية لـ جهاز حماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، هناك عدة نصائح عند شراء الرنجة يجب اتباعها، وهي كالتالي: