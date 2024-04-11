7 نصائح عند شراء الرنجة عليك اتباعها.. أشهر أكلات عيد الفطر المبارك
كتب:
تامر نادر
08:28 م | الخميس 11 أبريل 2024
نصائح عند شراء الرنجة
تعد الرنجة واحدة من الأكلات الشعبية المميزة التي يُقبل كثيرون على تناولها، لا سيما في عيد الفطر المبارك؛ ولأن جمال مذاق أكلة الرنجة يعتمد أولًا على شراء الرنجة الجيدة والمضمونة؛ فنستعرض في السطور التالية عدة نصائح عند شراء الرنجة يجب اتباعها.
شراء الرنجة المضمونة
وتأتي أهمية تقديم نصائح عند شراء الرنجة، لضمان الحصول على رنجة جيدة في ظل تزايد الإقبال على شراءها خلال الاحتفال بعيد الفطر، ما يجعل بعض التجار من معدومي الضمير يتحايلون على الزبائن أو يقدمون لهم رنجة غير جيدة.
نصائح عند شراء الرنجة
وفقًا للصفحة الرسمية لـ جهاز حماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، هناك عدة نصائح عند شراء الرنجة يجب اتباعها، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون الرنجة ذات لون ذهبي لامع، ويفضل أن تكون لونها موحدًا بدون بقع داكنة أو فاتحة؛ لذا تجنب الرنجة ذات اللون الباهت أو المائل إلى الأصفر، فهذا يدل على أنها قديمة أو غير طازجة.
- يجب أن تكون رائحة الرنجة مألوفة ولا تُثير الشك، أي رائحة سمك مملح عادية؛ لذا تجنب الرنجة ذات الرائحة الكريهة أو القوية، فهذا يدل على فسادها.
- يجب أن تكون الرنجة ذات شكل منتظم، ويفضل أن تكون متوسطة الحجم؛ لذا تجنب الرنجة ذات الشكل غير المنتظم أو المتشققة أو الممزقة.
- يجب أن يكون قوام الرنجة متماسكًا عند الضغط عليها؛ لذا تجنب الرنجة ذات القوام الطري أو الهش، فهذا يدل على أنها غير طازجة.
- يجب أن تكون عيون الرنجة صافية ولامعة؛ لذا تجنب الرنجة ذات العيون الغائمة أو المتحجرة.
- تأكد من شراء الرنجة من بائع موثوق به يحافظ على شروط التخزين السليمة، ولا تتردد في سؤال البائع عن مصدر الرنجة وتاريخ صيدها.
- يُفضل شراء الرنجة مُباشرةً قبل تناولها، أو حفظها في الثلاجة في حال شرائها مُسبقاً.