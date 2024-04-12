أسعار الدولار بمصر في ثالث أيام العيد.. آخر تحديث

سجلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع عطلة البنوك خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عند مستوى 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي