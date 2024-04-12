دراما «المتحدة».. لا صوت يعلو فوق صوت مصر

لا أحد بمقدوره أن يمحو الحقيقة أو ينكرها أو يفرض سرديته على سردية الواقع.

الواقع هو أعظم تجسيد لدراما الحقيقة، التى هى حياة الناس، بتعبير المخرجة والمؤلفة شوندا رايمز.

فى رمضان، تموضعت الشركة المتحدة على قمة هرم دراما الحقيقة، متجاوزة بذلك أى محاولات للمقارنة، وأى سياقات للاقتراب من مكانتها، فى عالم صناعة الدراما أو البرامج.

فى سياق المقارنات، هذا هو أنجح مواسم الشركة.

أعطى التنوع مساحات جديدة، كتلت من شرائح مختلفة، وخلقت جمهوراً جديداً، عاش لفترات طويلة، فى عوالمه الخاصة.

«الحشاشين» خلق حالة من اللحظة الأولى، حالة فرضت نفسها، على منصات التواصل الاجتماعى، تبعتها اقتباسات وتقييمات متواصلة للمسلسل، مكنته من وضع الدراما المصرية، فى منطقة لم تصل إليها من قبل.

المعالجة الدرامية لواحدة من أكثر القضايا جدلية فى التاريخ، صمدت أمام كل محاولات التقول على المسلسل، من مجموعات خافت من رسائل المسلسل وما تكشفه من محاولات لتزييف الحقيقة.

الإخراج البارع خلق حالة من التماهى مع أحداث المسلسل، خلقت بدورها جمهوراً واسعاً بشرائح عمرية مختلفة.

«جودر»، أيضاً، أعاد الدراما الأسطورية إلى الشاشات المصرية، التى طالما تميّزت بها.

الاختيار البارع لفريق عمل المسلسل أضفى حالة دفعت كثيرين إلى المطالبة باستمراره رغم انتهاء حلقاته.

«مليحة» عرّى مزاعم وأكد حقائق، من بينها على الأقل، أنه لا يمكن التغول على التاريخ بالجغرافيا.

«مليحة» أكثر الأدلة تأكيداً على أن مصر دفعت أثماناً باهظة، لأجل نصرة القضية.

هذا المسلسل وفكرته المبتكرة وعملية إنتاجه ككل، أعاد التأكيد على أبرز الحقائق التاريخية، بأن القضية الفلسطينية باقية فى العقل المصرى.

«حق عرب والمعلم» أيضاً أعادا تقديم البطل الشعبى، دون تجاوز أو إسفاف أو ابتذال، محققين أعلى المشاهدات فى مصر والعالم العربى.

هذان المسلسلان أكبر دليل على أن صناعة التريند دون إسفاف أو ابتذال، أمر تصيغه الشركة المتحدة، لتعيد للدراما المصرية بهاءها.

البرامج أيضاً، التى عُرضت على شاشات المتحدة، جاءت جديدة ومتطورة، رغم استمرار بعضها من سنوات سابقة.

برنامج نور الدين، الذى قدمه الدكتور على جمعة، فى رأيى، هو أهم خطوة لتطوير الخطاب الدينى، منذ بدء الحديث عن ضرورة اتخاذ خطوات فى الإصلاح الدينى فى مصر.

البرنامج كسر جمود ركام من التشدّد عاش لسنوات طويلة فى عقل كل مصرى.

البرنامج اختار شريحة عمرية، ينتظر منها أن تتجاوز المآزق التاريخية، التى صنعها الفهم المغلوط للدين.

«مملكة الدرويش»، الذى قدمته الإعلامية المتألقة قصواء الخلالى، جاء استمراراً لأدائها البارع طوال الفترة الماضية، المؤكد على اختلاف نهجها فى تقديم نماذج مختلفة لبرامج التوك شو.

البرنامج أعاد تقديم التصوّف فى صورة تليق به، بعيداً عن أى سياقات قد تقلل منه.

منى عبدالوهاب، فى «عَ المسرح»، أيضاً، تجاوز النمط التقليدى لبرامج الفضائحيات فى رمضان، وصنع نوعاً من البرامج التى يريدها المشاهد، دون الانزلاق لبطون البيوت المصرية وأسرارها.

اللافت فى أداء منى عبدالوهاب، شديد التميز، أنها لم تنزلق لخطايا الفضائحيات، تحت سطوة صناعة التريندات والمشاهدات.

هذا نهج ترسيه الشركة المتحدة، منذ فترة، لاستعادة الحالة المصرية.

أما قناة الحياة فأعادت تقديم روحانيات الشهر فى صورة أجلست الكثيرين أمام شاشة القناة فى انتظار ما تعرضه.

القناة، منذ عامين تقريباً، تقدّم نموذجاً للصعود لقمة هرم المشاهدات، بنقل الحفلات المصرية والشعائر الدينية، بعد سنوات غابت فيها قوة مصر الناعمة أمام صورة لم تكن تليق بمصر وشعبها.

دراما الشركة المتحدة وبرامجها هى مصر التى يريدها المصريون، والتى سعوا لاستعادتها لسنوات طويلة، فوجدوها أخيراً.