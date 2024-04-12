عبد الله غلوش لـ«كلام في الفن»: الأطفال خطفوا الأنظار في دراما رمضان 2024

استضاف الكاتب الصحفي مصطفى عمار مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، الناقد الفني عبد الله غلوش، في حلقة خاصة عن حصاد الدراما الرمضانية 2024، التي حظيت باهتمام كبير من الجمهور وشهدت تنوعا في المحتوي الفني بقوالب متعددة.

عبد الله غلوش: الأطفال قدموا أعمالا مميزة في رمضان 2024

وقال الكاتب الصحفي عبد الله غلوش، إن الموسم الدرامي الرمضاني 2024، شهد ظهور مواهب عديدة للأطفال خطفوا الأنظار بتقديم أدوار مميزة وبطولات لا تقل أهمية عن كبار النجوم، مستشهدًا بالطفل سليم يوسف في مسلسل بدون سابق إنذار، الذي جسد معاناة حقيقية مع المرض، مشيدًا بموهبته الكبيرة، إضافة إلى الطفلة بيلا حنون في مسلسل الحشاشين، وأدت دور ابنة حسن الصباح، موضحا أنها لا تخشى من التمثيل والكاميرات والوقوف أمام الفنان كريم عبد العزيز أو هيبة اللوكيشن والمعارك والسيوف من حولها، وغيرهم من الأطفال.

عبد الله غلوش يشيد بأداء أحمد داش

أضاف «غلوش» أن من بين المواهب الحقيقية في الموسم الرمضاني الفنان الشاب أحمد داش، الذي بدأ التمثيل منذ طفولته واستمر في تطوير موهبته حتى أصبح من النجوم الشباب في الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي.