الشباب والرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية ومشروعاتها التنموية الضخمة

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة، وقال إن الطفرة والتدشين للمنشآت الرياضية والشبابية الجديدة، جاء وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مع تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

وأضاف، كل ما سبق بجانب بناء الإنسان المصري، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

الدعم والمساندة لأبناء مصر

وأشار الوزير في بيان، إلى أن الإنجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير للرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة.

وأشار الوزير إلى أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات، والتطور المذهل في البنية التحتية الرياضية.

وتمتلك وزارة الشباب والرياضة 6430 منشأة شبابية ورياضية، عبارة عن مراكز للشباب وأندية رياضية وأندية خاصة وأندية الشركات ومراكز ووحدات الطب الرياضي والمدن الشبابية والرياضية ومركز التعلم والابتكار الشبابي والمنتديات والمعسكرات ومراكز التنمية الرياضية والاستادات وحمامات السباحة بمراكز الشباب وصالات الأنشطة والصالات المغطاة ومشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها.

191 حمام سباحة

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى إنشاء وتطوير 4335 ملعباً لكرة القدم، 12 مدينة شبابية والرياضية، 14 استادا رياضيا، 14 صالة رياضية منها 4 صالات تم إنشاؤهم خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، 14 نادي رياضي، 4 أندية متحدي الإعاقة، 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي، 2 وحدة ومركز طب رياضي، 191 حمام سباحة بمنشأت الوزارة، وإنشاء سلسلة أندية نادي النادي وتشمل 3 فروع في أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية، فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادي.

وفي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، طفرة كبيرة من المشروعات الشبابية والرياضية المتضمنة بالمبادرة: منها إنشاء وتطوير شامل لعدد 1028 مركزا للشباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع، وتطوير شامل لعدد 760 مركزا للشباب.

واختتم الوزير حديثه، أن العديد من الإنجازات تعمل عليها الوزارة كي تليق بالمواطن المصري مع الدخول للجمهورية الجديدة، وتُعبر عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورات البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.