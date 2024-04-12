دبلوماسيون: إسرائيل ربما تتسامح مع ضربة إيرانية محتملة إذا اقتصرت على أضرار مادية

دبلوماسيون: إسرائيل ربما تتسامح مع ضربة إيرانية محتملة لو اقتصرت على أضرار مادية

مع تصاعد حدة التهديدات الإيرانية، بشأن ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، قال دبلوماسيون إنّ إسرائيل قد تتسامح مع الرد الإيراني في حالة واحدة فقط، وهي أن يقتصر على أضرار مادية فقط، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن موقع «فايننشال تايمز».

وأكد الدبلوماسيون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي سترد أيضًا على الضربة الإيرانية المتوقعة، في حالة وقوع قتلى.

التوتر يزداد في الشرق الأوسط

ويزداد التوتر في الشرق الأوسط مع تهديد إيراني بضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على قصف القوات الإسرائيلية للسفارة الإيرانية في دمشق، ومقتل مسؤول إيراني بارز، فيما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم العمل على وقف التصعيد.

من جانبهم، أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة، كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن نشر التعزيزات هدفه ردع إيران.

إسرائيل تستعد

كما وزعت قيادة الجبهة الداخلية ووزارة الصحة الإسرائيلية، رسالة على كافة المستشفيات في دولة الاحتلال، على خلفية تهديدات بهجوم إيراني وشيك، تطلب منهم الاستعداد الكامل للضربة الإيرانية الوشيكة.