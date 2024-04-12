هيئة الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس في ثالث أيام العيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سيشهد مزيدا من الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية مع استمرار الارتفاع الطفيف في قيم درجات الحرارة.

حالة الطقس في العيد

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»: «طقس ثالث أيام العيد مائل للحرارة نهاراً والعُظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار تأثراً بالكتل الهوائية الصحراوية».

ارتفاع درجات الحرارة نهارا

وتابعت: «سطوع أشعة الشمس يساعد في إحساس المواطنين بالأجواء المائلة للحرارة، فيما سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة ليلاً خاصة خلال ساعات الليل المتأخر لتميل إلى البرودة خاصة بالمدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي مع نشاط للرياح غير مثير للأتربة».