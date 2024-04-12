بعد المشهد الأخير في حق عرب.. بماذا وصف الجمهور أداء دينا فؤاد؟

منذ انتهاء عرض مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، يعتبر مشهد حنان الغرباوي الأخير في المسلسل من أكثر المشاهد التي لاقت حفاوة وإشادة واسعة من المشاهدين ورواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على إبداع الفنانة دينا فؤاد في تجسيد هذا المشهد بالتحديد، معتبرين أنها «ملكة الشاشة الموسم دا».

المشهد الأخير لحنان الغرباوي

وظهرت حنان الغرباوي في المشهد الأخير لها من مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، وهي ترتدي عباءتها السمراء المهترئة والمتسخة بالأتربة، تسير في الشوارع حافية القدمين بعينين تائهتين وعقل غير مُصدق لِما حدث، بعد أن خسرت كل شيء: زوجها المعلم عبد ربه وأمواله، وحبيبها القديم عرب السويركي الذي بعد تخليها عنه تعلَّق قلبه بأنغام وبدأ معها قصة حب، لتصبح حنان الغرباوي وسط كل ذلك وحيدة مسلوبة من كل شيء، ولا أحد بجانبها سوى والدها المُسن الذي يعاني إعاقة حركية.

واستطاعت الفنانة دينا فؤاد مواصلة إبداعها، بل وتتويجه في المشهد الأخير من مسلسل حق عرب، من خلال إتقان الدور بكل ما يحتاجه من ملامح تائهة وقدمين ثقيلتين في الحركة وروح حزينة، ليتفاعل معها الجمهور متأثرًا بها متمنيًا لو كانت نهايتها أجمل.

إشادة بالفنانة دينا فؤاد

ومن التعليقات التي شهدتها منصات الـ«سوشيال ميديا» وأشادت بـ الفنانة دينا فؤاد: «الفنانة الجديرة المُبهرة الجُهنمية.. حقيقي بحب تمثيلها جدًا هي ملكة الشاشة الموسم دا رمضان 2024، ريأكشناتها وحركاتها وتمثيلها فظيع بتجبر أي حد يتفرج عليها حتى لو مبيحبهاش وفي الحقيقة هو أي حد بيتفرج عليها بيحبها في الحال، تمثيلها صادق مجتهدة في شغلها علشان كدا هتلاقي كل عمل بتطلع فيه ناجح»، و«أكتر حاجة زعلتني في المسلسل أن حنان اتجننت وحقها مرجعش، حنان الغرباوي أنا مش هسيب حقك، غولة التمثيل فعلا الوحيدة اللي بحب اتفرج على أفلامها وأي عمل فيه الفنانة دينا فؤاد لازم أتفرج عليه»، و«فنانة جميلة وموهوبة جدًا، كان نفسي نهايتها تكون أحسن من كده».