«قتل وسجن وجنون».. نهاية أبطال مسلسل حق عرب

حالة واسعة من الاهتمام أثارها المسلسل الاجتماعي ذو الطابع الشعبي حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ استطاع جذب أنظار الجمهور إليه على مدار ثلاثون حلقة، تضمنت كل حلقة أحداث مشوقة ومتسلسلة لما قبلها، تزيدك حرصًا على متابعة الحلقة المقبلة.

كيف كانت نهاية أبطال حق عرب؟

كشف المستور، وعودة الحق لأصحابه، كانت عناوين نهاية مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، إذ شهدت الحلقة الأخيرة الإجابة عن جميع التساؤلات، بل ورد الحق لاصحابه، ومحاسبة المخطئين من جنس عملهم، وهو ما آثار إعجاب الجمهور، ونال رضاهم.

نهاية أبطال حق عرب.. الجزاء من جنس العمل

الجزاء من جنس العمل، كان هو العقاب لكل أبطال العمل، ممن ارتكبوا الجرائم، ربما انتهت قصتهما بما فعلوه، وهو ما آثار إعجاب متابعي المسلسل، بعدما كانت النهاية تليق بـ5 أبطال، على النحو التالي:

وفاة رياض الخولي «عبدربه» بعد تكرار ما فعله قديمًا

مشهد خذلان كبير، عاشه الفنان رياض الخولي «المعلم عبدربه» من ابنته «سميحة» بعدما أكدت له، إنها نقلت أملاكه باسمها، وهو خارج عن الوعي، قائلة: «أنا خدرتك وبصمتك»، ليتذكر ما فعله قديمًا بوالد زوجته، وكيف أقنعها أن تنقل أملاك والدها وهو خارج عن الوعي له، لتكرر ابنته الفعل فيه بعد مرور سنوات، ليسقط مُغشيًا عليه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

قتل وفاء عامر «صباح الجياش»

قتل وفاء عامر «صباح الجياش» كان النهاية المُرضية لما فعلته أيضًا من قتل الشاهدة الوحيدة على قيامها بتبديل الأبناء، وقتل الدليل والشاهد الوحيد، لتقتلها ابنة الضحية بعد سنوات، لتثأر لوالدتها.

وفاة نجل أحمد صيام

نبوءة قديمة خدع بها الفنان أحمد صيام «عطوة»، شقيقه رياض الخولي «المعلم عبدربه»، بإنه يجب أن يقتل ابنه حال ولادته ذكرًا حتى لا يقتله، بهدف ألا يكون لديه ذكورًا، وأن يرث هو ونجله أمواله، إلا أن مات نجله مقتولًا، ليُحرم هو من الذكر، كما حرم شقيقه بنبوءة كاذبة.

جنون «حنان» دينا فؤاد بسبب الأموال

نهاية مأساوية لـ«حنان» دينا فؤاد، بعدما ذهب عقلها نتيجة خسارتها لأموالها وأموال زوجها وحبها الوحيد، إذ سرقتها ابنة زوجها ليعود الجمهور لمهنتها القديمة وهي السرقة.

سجن «سميحة» و«رباح»

وسلطت الحلقة الأخيرة الضوء على نهاية «سميحة» وشريكها «رباح» وليد فواز، والتي انتهت بالسجن عقب قتلها لزوجها وسرقة أبيها.