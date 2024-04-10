مؤلف حق عرب يكشف سبب عدم زواج أحمد العوضي من «حنان»

كشف محمود حمدان، مؤلف مسلسل حق عرب، عن سبب عدم زواج شخصية «عرب» التي جسدها الفنان أحمد العوضي، في العمل، من «حنان» التي كانت تجسدها الفنانة دينا فؤاد.

محمود حمدان يشكر الشركة المتحدة

وكتب محمود حمدان، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله انتهت رحلة مسلسل حق عرب، سعيد بكل ردود الأفعال، حالة جميلة عملها المسلسل، مبسوط بكل الممثلين كلهم أبدعوا، شكرا للجمهور اللي كان في ظهرنا طول الوقت».

وأضاف المؤلف: «عارف إن في ناس زعلانين إن في النهاية حنان ما اتجوزتش عرب، بس مكنتش هقدر أعمل غير المنطقي والواقعي، حنان غلطت مرتين، الأولى لما خبت عن عرب نزولها الشغل مع مرات أبوها، والتانيه لما اتجوزت عبد ربه عشان فلوسه».

محمود حمدان يوجه الشكر للشركة المتحدة

وتابع: «وفي النهاية الجزاء من جنس العمل، شكرا للشركة المتحدة على المجهود العظيم اللي بذلتوه، وعلى الجلسات الكتيره اللي حصلت، والمتابعة طوال الوقت عشان يخرج المسلسل على أكمل وجه».

واختتم محمود حمدان، حديثه بقولهه: «شكرا شركة سينرجي المنتج الكبيرأ/ تامر مرسي، سعيد بالتعاون معكم، شكرا رجال الإنتاج، شكرا لكرو الإخراج، شكرا للنجم أحمد العوضي أخويا اللي بحبه على كل حاجة، وكل عام وأنتم بخير وعيد سعيد».