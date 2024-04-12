رغم الظهور الخاص.. إشادات واسعة بدور مريم الخشت في مسلسل بدون سابق إنذار

بعد ظهورها في أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين، بشخصية «مها»، حازت الفنانة مريم الخشت على إشادة وإعجاب الجمهور المتابع للمسلسل، والذي عرض خلال دراما رمضان 2024.

كانت مريم الخشت قد شاركت في مسلسل بدون سابق إنذار كظهور خاص، ورغم ذلك إلا أن دورها نال إعجاب الجمهور، إذ نشر أحد النقاد صورتها عبر «فيسبوك» معلقًا: «أفضل ظهور خاص في رمضان 2024»، لتنهال عليها مئات التعليقات من أشخاص معجبين بدورها.

إشادات الجمهور بدورها في المسلسل

علّق أحد المتابعين على دور الفنانة مريم الخشت في مسلسل بدون سابق إنذار قائلاً: «كانت ممتازة وفي مشهد انتظارها خارج المستشفى، ومكالمتها مع آسر ياسين كانت فوق الممتازة».

ووصف شخص آخر دورها في المسلسل: «رهيبة و خاصة مشهدها مع مامتها لما قالتلها انتي أجلتي الوجع 5 سنين، وأديني أهو هدفن ابني الخامس بأيدي».

إحدى المشاهدات لمسلسل بدون سابق إنذار عبرت عن تأثرها: «رهيبة بجد.. أنا بعيط من ساعة ما شفت الحلقة.. وحقيقي مريم الخشت طلعت ممثله قديرة بجد، خاصة نبرة صوتها لما بتمسك نفسها من العياط».

تعليق مريم الخشت على دورها في المسلسل

الفنانة مريم الخشت كانت قد تحدثت عن دورها في مسلسل بدون سابق إنذار، ونشرت عبر حسابها في موقع تبادل الصور «إنستجرام»: «أول مشهد أصوره في مسلسل بدون سابق إنذار، واللي اتولدت فيه شخصية مها، مبسوطة جدًا بردود الأفعال شكرًا من قلبي».