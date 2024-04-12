بعد نجاح دينا الشربيني بدور الأم في كامل العدد+1.. 10نصائح لاحتواء الأبناء المراهقين

في مسلسل كامل العدد +1 الذي عُرض في شهر رمضان، أدت الفنانة دينا الشربيني دور الأم ببراعة، وأشاد الجمهور بقدرتها على احتواء أبنائها وأبناء زوجها الفنان شريف سلامة وهم في مرحلة المراهقة، ما جعل المشاهدين يهتمون بمعرفة النصائح التي تمكنهم من احتواء الأبناء المراهقين، كون هذه المرحلة بحسب تصريحات الخبيرة التربوية داليا الحزاوي أخطر مرحلة، فإما أن يحتوي الأهل الأبناء ويتقربون منهم، أو يسلك الشباب طرقا أخرى تفسد مستقبلهم.

10 نصائح لاحتواء أبناءك المراهقين:

بعد نجاح مسلسل كامل العدد+1 بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة وقدرتها في احتواء الأبناء المراهقين، تنصح «الحزاوي» في تصريحات لـ«الوطن» الآباء بالنصائح التالية:

التقرب إلى الأبناء ومعرفة ما يفكرون به وميولهم واهتماماتهم، حتى تصبح العلاقة صديق بصديقه وليست أب بابنه فقط.

الحرص على احترام اختياراتهم وعقليتهم، مع ضرورة وجود الدور التربوي والتقييم إذا سلكوا طريقاً غير صحيح.

وضع حدود واضحة لكل شي من البداية، حدود في التعامل مع الآخرين وحدود للسوشيال ميديا.

الاحترام المتبادل، وهذا كان سر نجاح دينا الشربيني في معاملة أبناء زوجها وأبنائها المراهقين.

إبعادهم عن الخلافات العائلية، لأن المراهق يتأثر بمن حوله في هذه الفترة.

التعرف على أصدقائهم، فتغيير سلوك المراهق يبدأ من الوسط المحيط به.

تقبُل التغيرات التي تطرأ عليهم

لقد كبر ابنك وتغيّر، وسوف يستمر في التغير أكثر، لذلك تقبل جميع هذه التغييرات، وتعامل معها بعقلانية حتى تحتوي المراهق مثل مسلسل كامل العدد+1.

التواصل المُستمر معهم، والحكايات المتبادلة، والنشاطات الترفيهية المشتركة تخلق جوًا من المرونة في الحديث وسيسهل عليكم التواصل وتبادل النقاش.

الخروج معهم في الأماكن التي يفصلونها.

المساندة والدعم وعدم التوبيخ: