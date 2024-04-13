طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لسنة كاملة.. «مش هيغير لون ولا طعم»

الكرافس من الخضروات المهمة متعددة الاستخدام، فهو عنصر أساسي في إعداد طبق السلاطة، بينما من الممكن تناوله مع الجبن أو الخيار أو التونة أو غيرها من المأكولات، فضلا عن استخدامه في الطبخ أو العصير، وهو من الخضروات التي تتمتع بفترة صلاحية قصيرة، لكن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لسنة كاملة.

طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لسنة كاملة

صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أكّدت أنّ هناك طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لسنة كاملة أو لعدة أسابيع، إذ يمكن شراء الكرفس كنبتة كاملة أو سيقان مشذبة، وطريقة تحزينه تعمل على إطالة عمر الكرفس حتى لا يرتخي، قم بتغيير طريقة تخزينه، بحسب ما صرح به «مايك كيتشن»، خبير الشؤون المنزلية والطبخ للصحيفة.

طريقة تخزين الكرفس في الثلاجة

خبير الطبخ أكد أنه بالحصول على دليل العبوة من الشركة المصنعة التي يضعون فيها الكرفس بعد حصاده، نلاحظ أنهم يستخدمون غلافًا بلاستيكيًا، لكن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب أن تلاحظه هو أن الغلاف البلاستيكي مفتوح في النهاية وبه ثقوب صغيرة، وهو ما يدل على أن تغليف الكرفس بالكامل بالبلاستيك فكرة جيدة».

طريقة سحرية لتخزين الكرفس

طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لعدة أسابيع، بحسب الصحيفة، وهي تغليفه بإحكام في ورق الألومنيوم، إذ يمكنك وضعه في أكثر من رقاقة ووضعه في الثلاجة: «يحمي ورق القصدير الكرفس من غاز الإيثيلين، بشرط عدم خلطه مع الفواكه في الثلاجة».

أفضل مكان لتخزين الكرفس

للحفاظ على الكرفس طازجا، يجب عليك وضعه في الجزء الأكثر برودة في ثلاجتك، والذي عادة ما يكون الدرج الهش، ليكون في متناول اليد طوال الوقت»، بحسب الصحيفة البريطانية، فضلا عن وجود طريقة أخرى وهي أخذ القليل من السيقان، وضعها في كوب من الماء المثلج، ستحافظ عليه طازجا لعدة أسابيع».

طريقة تخزين الكرفس المطبوخ

موقع «thekitchn» المهتم بشؤون الطبخ، أكد أن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا لسنة كاملة، سواء كان الكرفس المطبوخ أو الطازج، حيث يمكن سلق الأول في الماء المغلي لمدة 3 دقائق، بعد تقطيعه ووضعه بعد ذلك في الماء المثلج وتصفيته وتجميده لمدة ساعتين وتعبئته في أكياس محكمة الغلق، وتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى سنة.

طريقة تخزين الكرفس في الفريزر

الموقع المهتم بشؤون الطبخ، أكد أن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الكرفس طازجا، وهي فصل السيقان، وغسلها وتجفيفها تمامًا ثم تقطيعه ولفه في رقاقة ألومنيوم وتجميده لمدة ساعتين في الفريزر، ثم إخراجه ووضعه في أكياس بلاستيكية ووضعه مرة أخرى في الفريزر بعد إخراج الهواء منه.