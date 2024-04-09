طريقة تخزين البطاطس لمدة سنة.. «حيلة سحرية هتخليها متغيرش لون ولا طعم»

البطاطس من الخضراوات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تدخل في إعداد الكثير من الوجبات، سواء جرى عمل صينية بطاطس مع الدجاج أو اللحوم، أو طبخها وحدها أو تحميرها وشويها، فهي متعددة الاستخدام.

وتتساءل ربات البيوت عن طريقة تخزين البطاطس لمدة سنة، حتى يضمن تواجدها طوال العام، حتى في غير موسمها.

طريقة مبتكرة وسهلة لتخزين البطاطس

صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أوضحت كيفية تخزين البطاطس بشكل صحيح حتى لا تكون غارقة في «المادة اللزجة الغريبة»، أو أن تصبح سائلة، مؤكدة ضررة وضعها في كيس ورقي وأغلاق الجزء العلوي منه بشكل غير محكم، في مكان بارد وجاف، وهو ما يجعل البطاطس تدوم لفترة أطول، دون تغيير لونها أو طعمها.

الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس من السنة للسنة

الصحيفة البريطانية، نصحت بعدم تخزن البطاطس مع البصل، تفاديًا لعدم نمو الفطريات بها، ويمكن تخزينها في الطابق السفلي الجاف من أرفف المطبخ، للحفاظ عليها من انتشار البقع الخضراء أو البراعم التي تحتوي على سموم، إذ يجب بقائها بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس، لكن مع ضرورة وجود تهوية جيدة، وهي الطريقة الصحيحة لتخزين البطاطس من السنة للسنة.

علاقة التفاح بتخزين البطاطس

يمكن تخزين البطاطس في حاوية جافة ومظلمة مثل سلة مفتوحة، ووضع تفاح إلى جانبها، إذ يعتقد أن التفاح يمكن أن يؤخر نمو البراعم ويطيل العمر الافتراضي للبطاطس بسبب الغازات التي تطلقها، مثل غاز الإيثيلين، وهو مادة ينتجها التفاح بشكل طبيعي وتلعب دورًا حاسمًا في عملية نضجه، بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية الألمانية، حيث أن الإيثيلين يبطئ عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ويزيد من معدل التنفس في البطاطس، وبالتالي يطيل نضارتها.

وبحسب الصحيفة فأنه يجب التخلص من البطاطس المنبتة، إذ أنّها غير آمنة للأكل ولا تصلح للتخزين، كما أن هذا النوع من البطاطس يزيد من خطر التسمم من السولانين والشاكونين، وهما سموم طبيعية موجودة في البطاطس الخضراء والمنبتة، لذلك يجب تخزين البطاطس السليمة التي لا تحتوي على أي ثمار أو إنبات.