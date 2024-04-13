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دراما المتحدة

إسعاد يونس: مذهولة من «كامل العدد +1».. وكل مشهد منسوج ببراعة دون ملل

كتب:

محمد عزالدين
02:33 ص | السبت 13 أبريل 2024
الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس

هنأت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، نجوم العمل الدرامي «كامل العدد + »، بمناسبة نجاح المسلسل.

نجاح مسلسل كامل العدد +1

وقالت إسعاد يونس، خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، إن المنتج المنفذ من شركة «إيجل فيلم»، وهي شركة محترمة جدًا.

وأضافت: «أنا مذهولة أن هذا المسلسل كان يحرك المشاهد للمشهد الذي يليه، ولا يوجد جملة إطالة أو تحلية كلام، لأننا في موضة اللغة التي يتم تمطيلها أو حشو كلمات ليس لها أي معنى».

وتابعت: «كل مشهد في كامل العدد +1 عبارة عن طبقات، وينسج نسيج ببراعة دون أي ممل نهائي وليس هناك حاجة غير مبررة، ولا يوجد حاجة بها فتاكة للمخرج، والمخرج كان مبدعا في إدارة المنظومة الفنية المتكاملة للمسلسل».

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