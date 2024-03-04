أسامة ربيع: غرق السفينة روبيمار لن يؤثر على حركة السفن التجارية في قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك تأثيرا كبيرا على أسعار الشحن للسفن والحاويات التجارية؛ نتيجة الاضطرابات التي حدثت في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

أسعار الشحن للسفن التجارية

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الشحن للسفن التجارية وصلت إلى 5000 دولار على الحاوية الواحدة مقارنة بـ 750 دولارا في الماضي.

وتابع: «رحلة السفن والحاويات تستغرق من 12 إلى 15 يوما نتيجة الاتجاه للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح، والسنة اللي فاتت وفرنا 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في قناة السويس».

غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر كارثة بيئية

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر كارثة بيئية بكل المقاييس وستؤثر على الثروة السمكية في اليمن، ولكنها لن تؤثر على حركة السفن التجارية في قناة السويس.

وعن موعد عودة حركة التجارة في قناة السويس من جديد كما كانت من قبل الأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر، أردف رئيس هيئة قناة السويس: «إذا حدثت الهدنة بشأن الأحداث في غزة؛ سيكون هناك تيسير في حركة التجارة العالمية داخل قناة السويس الملاحية».